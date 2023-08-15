СК возбудил уголовное дело после взрыва в Махачкале

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в автосервисе в Махачкале по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

По версии следователей, возгорание и последующий взрыв в автосервисе произошли во время работ по техническому обслуживанию автомобилей.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновное лицо, были назначены все необходимые экспертизы, добавили в ведомстве.

Об инциденте в Махачкале стало известно вечером 14 августа. Взрыв с последующим возгоранием произошел в здании автосервиса около торгового центра "Глобус", после чего огонь перекинулся на ближайшую АЗС.

По данным Минздрава Дагестана, в результате случившегося погибли 12 человек, из них двое детей. Министр здравоохранения республики Татьяна Беляева держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим.



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