В Минздраве Дагестана сообщили о 50 пострадавших и 12 погибших при взрыве в Махачкале

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В результате взрыва на автозаправке в Махачкале, предварительно, погибли 12 человек, среди них двое детей, еще 50 человек получили различные травмы. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Дагестана.

В ведомстве добавили, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь в крупных городских стационарах. Министр здравоохранения республики Татьяна Беляева в данный момент находится на месте происшествия и держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим.

Об инциденте в Махачкале стало известно около 22:00. При этом сначала сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошел в здании автосервиса около торгового центра "Глобус".

В мэрии города призвали местных жителей без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, чтобы не помешать проезду пожарных расчетов и карет скорой помощи. Также сообщалось о рисках повторных возгораний на автозаправке.

Власти Махачкалы предупредили об угрозе повторного взрыва на горящей автозаправке