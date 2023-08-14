Член экипажа погиб при крушении учебного самолета Л-39 под Краснодаром

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Член экипажа погиб при крушении учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, воздушное судно потерпело крушение при заходе на посадку. При этом падение объекта было зафиксировано в черте аэродрома.

"По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб", – цитирует заявление МО РФ ТАСС.

В результате инцидента разрушений и пострадавших не было. Причины произошедшего устанавливаются.

До этого члены экипажа истребителя Су-30 погибли при крушении воздушного судна в Калининградской области. Причиной происшествия стала техническая неисправность самолета. Полет выполнялся без боекомплекта.

