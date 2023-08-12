Губернатор Алиханов выразил соболезнования родным погибших при крушении Су-30 летчиков

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования родным летчиков, погибших при крушении самолета Су-30. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.

"Приношу глубочайшие соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших, командованию Балтийским флотом. Весь регион сопереживает и разделяет невосполнимую утрату. Светлая память летчикам, выполнявшим свой долг", – сказал губернатор Калининградской области.

В субботу стало известно о крушении самолета Су-30. Трагедия произошла при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области. Экипаж истребителя погиб.

По сообщению Западного военного округа (ЗВО), полет выполнялся без боекомплекта. Предварительной причиной стала техническая неисправность самолета.