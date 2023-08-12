Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области

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Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области. Экипаж самолета погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЗВО.

Предварительной причиной крушения самолета является техническая неисправность.

"12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее самолет СУ-30 был поднят в связи с обнаружением американского БПЛА над Черным морем. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации.