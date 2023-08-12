Киев предпринял попытку атаковать Крымский мост ракетой С-200 – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 13:00 12 августа предприняли попытку атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"12 августа около 13:00 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант", – говорится в сообщении.

Запущенную со стороны киевского режима ракету удалось ликвидировать силами российской системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате происшествия пострадавших и инфраструктурных разрушений не выявлено.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система ПВО ликвидировала две украинские ракеты в районе Керченского пролива. Крымский мост при этом не получил разрушений.

На фоне произошедшего движение по мосту временно ограничивали. Сейчас проезд транспорта по мосту осуществляется в штатном режиме.



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