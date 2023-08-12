13:39Происшествия
Система ПВО сбила две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты в районе Керченского пролива. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден", – написал Аксенов.
На фоне произошедшего глава региона призвал доверять информации, публикующейся только в официальных источниках.
До этого по Крымскому мосту временно приостановили движение автотранспорта. Оказавшиеся в зоне досмотра на мосту автомобили не смогли продолжить движение по транспортному объекту. Водителям рекомендовали сохранять спокойствие и следовать предписаниям сотрудников служб безопасности.
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