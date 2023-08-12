Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено. Об этом сообщает оперативный телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сообщается в телеграм-канале.

Причины перекрытия движения на мосту не уточняются.

Ранее движение по Крымскому мосту перекрывали 6 августа. Также сообщалось, что что почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.

В ночь на 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье Террористический акт. Взрыв повредил дорожное полотно. В результате атаки пострадала девочка, а ее родители погибли.

Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, а по второй – 1 ноября. Сейчас движение автотранспорта по переправе происходит в рецессивном режиме.