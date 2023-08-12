13:05Транспорт
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто
Фото: 123RF/hennessfotographer
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено. Об этом сообщает оперативный телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сообщается в телеграм-канале.
Причины перекрытия движения на мосту не уточняются.
Ранее движение по Крымскому мосту перекрывали 6 августа. Также сообщалось, что что почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.
В ночь на 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье Террористический акт. Взрыв повредил дорожное полотно. В результате атаки пострадала девочка, а ее родители погибли.
Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, а по второй – 1 ноября. Сейчас движение автотранспорта по переправе происходит в рецессивном режиме.
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