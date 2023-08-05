ООН в связи с атакой на танкер РФ призывает воздержаться от эскалации конфликта

Фото: depositphotos/ognjen1234

В офисе генерального секретаря ООН прокомментировали украинскую атаку на российский танкер в Керченском проливе, сообщает ТАСС.

В организации заявили, что видели сообщения об инциденте, однако не смогли подтвердить их. В то же время в ООН призвали стороны воздержаться от риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта

По данным Минобороны РФ, в ночь на 4 августа ВСУ предприняли попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске при помощи двух морских безэкипажных катеров. В ходе отражения удара они были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

В резльтате российский танкер "СИГ" получил пробоину в южной части Керченского пролива. Экипаж не пострадал, с судна откачивают воду.

Комментируя атаку на российский танкер, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ необходимо нанести удары по Западной Украине.