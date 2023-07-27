Крымский мост временно закрыли для автотранспорта со стороны Керчи

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани приостановлено. Об этом сообщает РИА Новости.

Причины остановки движения не называются.

В ночь на 17 июля Киев атаковал Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

26 июля глава СБУ признал, что теракт на Крымском мосту в 2022 году совершила Украина. Тогда на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

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