Работу Керченской паромной переправы приостановили до утра 19 июля

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Движение паромов на Керченской переправе остановили до 05:00 19 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС РФ по Крыму.

Уточняется, что ее приостановили с 21:00 18 июля. Причину такого решения ведомство не назвало.

Киев атаковал Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов в ночь на 17 июля. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Позже стало известно, что в результате теракта был полностью разрушен пролет в сторону Тамани. Как сообщал Хуснуллин, восстановить участок будет невозможно, его придется демонтировать. Еще один пролет с другой стороны по направлению в Керчь при повреждении сместился на 70–80%, но удерживался на опоре.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.

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