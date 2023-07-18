В Минтрансе РФ заявили об отсутствии предпосылок для опозданий поездов в Крым

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Движение поездов в Крым работает по расписанию, предпосылок для опоздания нет. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства транспорта РФ.

"Все поезда сейчас следуют по расписанию. Предпосылки для новых опозданий отсутствуют", – уведомили в Минтрансе.

Киевский режим атаковал Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов в ночь на 17 июля. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь. В этой связи Владимир Путин призвал оказать помощь девочке и ее близким. Он также поручил руководству региона и федеральным властям взять вопрос на контроль.

Между тем утром 18 июля была возобновлена Керченская паромная переправа. Кроме того, власти снова запустили автобусное сообщение из Ростовской области в Крым.

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