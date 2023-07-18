Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 26 июля

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Российская сторона запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине на 26 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Он заявил, что западные страны стараются всячески не замечать преступные действия киевского режима, в том числе в отношении собственного населения. В частности, российский дипломат напомнил о преследовании последователей канонической православной церкви на Украине.

Полянский добавил, что на сегодня Украина превратилась в частную военную компанию Запада, который ведет опосредованную войну с Россией.

Ранее Дмитрий Полянский сообщил, что Россия в обязательном порядке проведет расследование антироссийской провокации в Буче, а также установит причастность британских спецслужб к ее организации.

До этого заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что украинский затягивается, а также становится все менее предсказуемым.