Россия проведет расследование провокации в Буче – Полянский

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Россия в обязательном порядке проведет расследование антироссийской провокации в Буче. Об этом во время заседания Совбеза ООН сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

В частности, российская сторона собирается расследовать, сыграли ли британские службы роль в организации данной провокации.

Так, по словам дипломата, в апреле прошлого года британское председательство в Совбезе ООН за счет нечистоплотных процедурных маневров не дало провести запрошенное Россией внеочередное заседание СБ в связи с этой провокацией.

Полянский также заявил, что слишком многое в проведении теракта на Крымском мосту 17 июля указывает на вовлеченность британский спецслужб.

В прошлом году Украина и западные СМИ обвинили ВС РФ в военных преступлениях в украинском городе Буча. В Минобороны РФ отвергли обвинения Киева в убийстве мирных жителей и отметили, что ни один мирный житель населенного пункта не пострадал за время нахождения там российской армии.