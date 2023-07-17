В Китае заявили, что конфликт на Украине затягивается и становится более непредсказуемым

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Украинский кризис затягивается, а также становится все менее предсказуемым. Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил заместитель постпреда КНР при организации Гэн Шуан, пишет ТАСС.

Он также указал на рост опасности и жестокости действующего конфликта. В связи с этим международное сообщество должно совместно работать над тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, добавил Гэн Шуан.

В Китае также выразили надежду на то, что возникшие вопросы и разногласия вокруг зерновой сделки удастся решить путем диалога и консультаций.

Российское министерство иностранных дел ранее сообщило, что документ в рамках зерновой сделки перестанет работать с 18 июля. По данным МИД, в период действия сделки около 70% тонн грузов были направлены в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов. Кроме того, продовольствие поступало в том числе в страны ЕС.

В связи с непродлением прекращаются гарантии безопасности судоходства, закрывается морской гуманитарный коридор и расформировывается СКЦ в Стамбуле. Также будет введен режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

Москва уже уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении черноморской инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение поставок зерна черноморским коридором без участия российской стороны.

Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное