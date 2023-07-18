Движение авто по Крымскому мосту восстановлено по одной полосе в реверсивном режиме

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Пролет дополнительно испытали перед тем, как принять решение о возможности открытия движения.

Кроме того, была проведена предварительная диагностика конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение.

Хуснуллин добавил, что на поврежденных пролетах организовали искусственное освещение по временной схеме. Во время ремонтных работ оно будет полностью восстановлено.

Вице-премьер выразил благодарность специалистам, которые в данный момент работают над обеспечением движения в самые кратчайшие сроки.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что опоры Крымского моста после атаки находятся в нормальном состоянии. При этом одна часть пролета в сторону Керчи оказалась полностью разрушена. Хуснуллин уточнил, что ее придется демонтировать.

Легковые автомобили могут запустить по Крымскому мосту в ночь на 18 июля