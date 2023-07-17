Атака на Крымский мост была совершена киевским режимом – спикер Госсовета Крыма

Фото: телеграм-канал "Крым 24 |Z| Все новости Крыма"

Атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была организована киевским режимом. Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление – атаковал Крымский мост", – написал он в своем телеграм-канале.

Чиновник отметил, что украинское руководство не могло не знать о том, что автомобильная часть моста используется исключительно в гражданских целях. В связи с этим он отметил, что остановить Киев может только "неотвратимость возмездия", и указал на необходимость взятия под контроль ВС РФ всего Черноморского побережья.

Говоря об ущербе самому мосту, Константинов подчеркнул, что железнодорожное полотно не пострадало. Кроме того, он напомнил, что полуостров связан с материковой частью России в том числе паромом, а также сухопутным маршрутом на севере.

"Уверен, что последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы. А террористам – воздастся", – подытожил чиновник.

Как сообщается в телеграм-канале регионального Оперштаба, прокуратура Крыма взяла на контроль ход расследования обстоятельств ЧП на мосту. На место происшествия выехал прокурор республики Олег Камшилов.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь.



Движение на Крымском мосту остановили из-за ЧП