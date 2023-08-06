15:38Транспорт
Крымский мост открыли для проезда автотранспорта
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативной обстановки на мосту.
Водителям также напомнили правила проезда по мосту.
"Движение автотранспорта организовано в реверсивном режиме. Продолжает действовать досмотр пассажиров и транспорта. Сейчас Крымский мост открыт только для легковых автомобилей", – говорится в сообщении.
До этого его временно перекрыли. Водителей попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее сообщалось, что почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.
По состоянию на 5 августа, 178 транспортных средств находились на накопительных паковках в поселке Ильич в ожидании переправы через Керченский пролив. В их числе – один легковой автомобиль, три автобуса, остальные – грузовые машины. Ожидающим водителям помогали волонтеры.
Движение машин по Крымскому мосту перекрывали три раза в ночь на 29 июля
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