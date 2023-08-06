Крымский мост открыли для проезда автотранспорта

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативной обстановки на мосту.

Водителям также напомнили правила проезда по мосту.

"Движение автотранспорта организовано в реверсивном режиме. Продолжает действовать досмотр пассажиров и транспорта. Сейчас Крымский мост открыт только для легковых автомобилей", – говорится в сообщении.

До этого его временно перекрыли. Водителей попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.

По состоянию на 5 августа, 178 транспортных средств находились на накопительных паковках в поселке Ильич в ожидании переправы через Керченский пролив. В их числе – один легковой автомобиль, три автобуса, остальные – грузовые машины. Ожидающим водителям помогали волонтеры.



Движение машин по Крымскому мосту перекрывали три раза в ночь на 29 июля