Очередь на Керченскую переправу составляет почти 180 машин

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Почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.

По состоянию на 5 августа, 178 транспортных средств находятся на накопительных паковках в поселке Ильич в ожидании переправы через Керченский пролив. В их числе - один легковой автомобиль, три автобуса, остальные - грузовые машины. Ожидающим водителям помогают два волонтера.

По данным РИА Новости, за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь было направленно 282 машины. Большую часть составляют грузовики. Паромы Лаврентий, Мария и Керченский-2 переправили через пролив 1306 пассажиров.

17 июля два надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье Террористический акт. В результате взрыва повредилась автодорожная часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.

Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день. Движение автотранспорта было запущено в рецессивном движении только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Сейчас транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы России.

Ранее российский танкер "СИГ" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате после украинского дрона. Экипаж не пострадал, с судна откачивают воду. Комментируя атаку на российский танкер, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ необходимо нанести удары по Западной Украине.