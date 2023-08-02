Движение в Керченском проливе ограничили для судов и летательных аппаратов

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Движение по Керченскому проливу ограничили для надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе, ограниченном береговой чертой", – говорится в уведомлении.

При этом, как следует из сообщения, к исключениям относятся суда, следующие через Керченский пролив по фарватерам и рекомендованным путям в светлое время суток, а также корабли, идущие через пролив транзитом, и суда, пунктом назначения которых являются порты, расположенные в проливе.

Ранее Минобороны РФ установило ограничения на проход маломерных судов в акватории Керченского пролива. Речь идет о прогулочных, парусных судах, надувных плавсредствах, гидроциклах, виндсерфах и их аналогах.

Как добавили в ведомстве, также запрещены постановка на якорь, добыча морских млекопитающих, занятие рыболовством, проведение взрывных и других подводных работ на территории пролива.

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