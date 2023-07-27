В Керченском проливе выявили еще один сухогруз со следами взрывчатки в трюме – ФСБ

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Сотрудники ФСБ выявили очередное иностранное гражданское судно, которое раньше могло быть использовано для доставки взрывчатки на Украину, сообщает ТАСС.

26 июля спецслужбы обнаружили следы взрывчатки в трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза ВМО River, шедшего из турецкого порта Синоп через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур. В частности, выявлены следы динитротолуола и тротила.

Судно со следами взрывчатки в трюме было обнаружено также 22 июля. Помимо этого, ФСБ установила смену команды и названия сухогруза. На фоне произошедшего судну закрыли проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сообщил, что обнаруженные следы взрывчатки на судне, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону, говорят о необходимости повышенного уровня бдительности.

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