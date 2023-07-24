Песков прокомментировал ситуацию с обнаружением следов взрывчатки на иностранном судне

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, сообщил, что обнаруженные следы взрывчатки на судне, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону, говорят о необходимости повышенного уровня бдительности. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности", – сказал представитель Кремля.

Однако, как пояснил Песков, контактов между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом еще не было. При этом он отметил, что исключать подобное не стоит.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ заявил о необходимости соблюдения тщательных мер и проверочных мероприятий при обеспечении безопасности Крымского моста.

Судно со следами взрывчатки в трюме было обнаружено 22 июля спецслужбами России. Помимо этого, ФСБ установила смену команды и названия сухогруза. На фоне произошедшего судну закрыли проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.



Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост