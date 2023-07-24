ФСБ обнаружила следы взрывчатки на следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузе

Фото: ТАСС/EPA/SEDAT SUNA

На сухогрузе, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону, были обнаружены следы взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По информации ведомства, иностранное судно следовало через Керченский пролив для погрузки зерна. Его остановили 22 июля с целью обеспечения безопасности и предотвращения террористических и диверсионных акций. В ходе обследования сухогруза спецслужбы обнаружили в его трюме следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также выявили признаки стороннего вмешательства в конструктивные части.

ФСБ также установила, что в июле 2023 года в турецком порту Тузла была сменена команда сухогруза, включавшая в себя 12 граждан Украины. Тогда же было изменено название морского судна. Подобные основания позволили российским спецслужбам предположить, что сухогруз мог использоваться в качестве средства для транспортировки взрывчатых веществ на территорию Украины.

"Принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ", – пояснили в ведомстве.

С 20 июля морские перевозчики, следующие в акватории Черного моря по направлению в порты Украины рассматриваются Минобороны РФ в качестве перевозчиков военных грузов. Подобное решение было принято оборонным ведомством на фоне завершения зерновой сделки. Страны, чьи флаги будут установлены на таких судах, будут признаваться Россией вовлеченными в конфликт на Украине на стороне Киева.



Поляка задержали на лодке в нескольких километрах от границы с Россией