11:47Безопасность
ВС РФ провели в Черном море учение по изоляции временно закрытого для судоходства района
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Черноморский флот РФ провел учение по изоляции района, временно закрытого для судоходства, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.
Действия по изоляции отработали корабли и авиация флота. Также был проведен комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя и практические пуски противокорабельных крылатых ракет.
Ранее сообщалось, что моряки Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая отработали задачи по вытеснению корабля-нарушителя из закрытого для плавания района.
Совместные тренировки прошли в рамках военно-морского учения "Север. Взаимодействие-2023". Моряки России и Китая провели комплекс стандартных мероприятий, направленных на принуждение корабля покинуть запретный район.
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