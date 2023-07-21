ВС РФ провели в Черном море учение по изоляции временно закрытого для судоходства района

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Черноморский флот РФ провел учение по изоляции района, временно закрытого для судоходства, сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

Действия по изоляции отработали корабли и авиация флота. Также был проведен комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя и практические пуски противокорабельных крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что моряки Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая отработали задачи по вытеснению корабля-нарушителя из закрытого для плавания района.

Совместные тренировки прошли в рамках военно-морского учения "Север. Взаимодействие-2023". Моряки России и Китая провели комплекс стандартных мероприятий, направленных на принуждение корабля покинуть запретный район.