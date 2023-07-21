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10:20

Безопасность

Моряки России и Китая в рамках совместных учений отработали вытеснение нарушителя

Фото: ТАСС/отдел информационного обеспечения флота Тихоокеанского флота

Моряки Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая отработали задачи по вытеснению корабля-нарушителя из закрытого для плавания района, сообщает ТАСС.

Совместные тренировки прошли в рамках военно-морского учения "Север. Взаимодействие-2023". Моряки России и Китая провели комплекс стандартных мероприятий, направленных на принуждение корабля покинуть запретный район.

Ранее заместитель иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что Пекину и Москве следует поддерживать стабильные отношения и защищать общие интересы на фоне непростой международной обстановки.

Также ранее сообщалось, что китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России.

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