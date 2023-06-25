Пекин поддерживает меры РФ по стабилизации внутренней ситуации – МИД РФ

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Замглавы МИД РФ Андрея Руденко принял китайский коллега Цинь Ган. Также он провел консультации с замглавы МИД РФ Ма Чжаосюем, сообщается в заявлении на сайте ведомства.

"Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России", – отмечается в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что основными темами дня стали вопросы, связанные с выполнением задач по продвижению сотрудничества стран. Также дипломаты обсудили ход реализации договоренностей глав правительств.

"Стороны высоко оценили текущее состояние российско-китайских отношений, подтвердив готовность к совместной работе по их последовательному укреплению. Подчеркнут доверительный характер двусторонних связей, отмечен масштабный потенциал расширения кооперации", – добавило ведомство.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что торгово-экономическое сотрудничество РФ и Китая развивается ускоренными темпами. В случае сохранения этой динамики, странам удастся выполнить поставленную главами государств задачу по увеличению товарооборота до 200 миллиардов долларов, сказал он.

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