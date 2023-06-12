Российский посол заявил о быстрых темпах развития экономического сотрудничества РФ и КНР

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Торгово-экономическое сотрудничество РФ и Китая развивается ускоренными темпами, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Опережающий рост демонстрирует взаимная торговля: по итогам прошедших пяти месяцев этого года ее объем достиг 94 миллиардов долларов США, увеличившись более чем на 40%", – сказал он.

В случае сохранения этой динамики, странам удастся выполнить поставленную главами государств задачу по увеличению товарооборота до 200 миллиардов долларов, заключил Моргулов, выступая на госприеме в посольстве по случаю Дня России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи премьером госсовета КНР Ли Цяном заявлял, что отношения РФ и Китая находятся на высоком уровне.

Он добавил, что принятые Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином решения определили ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях.



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