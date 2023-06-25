В МИД КНР заявили, что Китай и РФ должны защищать общие интересы в тяжелой обстановке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пекину и Москве следует поддерживать стабильные отношения и защищать общие интересы на фоне непростой международной обстановки. Об этом заявил сегодня заместитель иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в ходе переговоров в китайской столице с замглавы МИД России Андреем Руденко, его цитирует ТАСС.

"В тяжелой и напряженной международной обстановке нужно следовать важному консенсусу, достигнутому главами двух стран (КНР и РФ. – Прим. ред.), своевременно общаться, обеспечивать стабильные и долгосрочные отношения между двумя государствами, а также защищать общие интересы обеих сторон", – говорится в сообщении на сайте МИД Китая.

Также ранее сообщалось, что китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России.