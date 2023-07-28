МО РФ ввело ограничения на проход маломерных судов в акватории Керченского пролива

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Министерство обороны РФ запретило передвижение всех маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского пролива в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон, а также севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой.

"Под ограничение подпадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги", – сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Отмечается, что ограничения не будут действовать на корабли, катера и суда, принадлежащие Военно-морскому флоту, пограничным органам и Росгвардии.

В штабе добавили, что постановка на якорь, добыча морских млекопитающих, занятие рыболовством, проведение взрывных и других подводных работ на территории пролива запрещены.

"Транзитное движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток согласно графику после проведения досмотров", – резюмировали представители штаба.

Ранее сотрудники ФСБ выявили иностранное гражданское судно, которое раньше могло быть использовано для доставки взрывчатки на Украину.

Отмечалось, что спецслужбы обнаружили следы инитротолуола и тротила в трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза ВМО River, шедшего из турецкого порта Синоп через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур.

До этого было выявлено еще одно судно со следами взрывчатки. ФСБ также установила смену команды и названия сухогруза. На фоне произошедшего судну закрыли проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.



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