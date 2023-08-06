Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале оперативной обстановки на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Просим соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что почти 180 машин ожидают переправы через Керченский пролив со стороны Краснодарского края.

По состоянию на 5 августа, 178 транспортных средств находились на накопительных паковках в поселке Ильич в ожидании переправы через Керченский пролив. В их числе – один легковой автомобиль, три автобуса, остальные – грузовые машины. Ожидающим водителям помогали волонтеры.



Движение машин по Крымскому мосту перекрывали три раза в ночь на 29 июля