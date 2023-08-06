Морская мина обнаружена в районе пляжа "Любимовка" в Севастополе

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Рядом с пляжем "Любимовка" на расстоянии менее 100 метров от берега была обнаружена морская мина. Она дрейфует в сторону Северной бухты. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Все оперативные службы оповещены. Спецслужбы флота работают на месте, если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории", – сообщил Развожаев.

При этом губернатор Развожаев призвал доверять только официальной информации. Глава региона отметил, что мина может быть отбуксирована в безопасное место, где будет незамедлительно уничтожена.

Накануне в открытом море в районе Севастополя был уничтожен надводный беспилотник. Михаил Развожаев отметил, что российские военные уничтожили объект на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне. В связи с обнаружением беспилотников было ограничено движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.