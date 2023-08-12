Движение по Крымскому мосту восстановлено – оперштаб Крыма

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Республики Крым.

Ранее система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты в районе Керченского пролива. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. Глава региона также призвал доверять только официальной информации. Ранее сообщалось, что на транспортном объекте была поставлена дымовая завеса.

До этого на Крымском мосту временно ограничили движение автотранспорта. Машины, которые в момент перекрытия оказались на мосту, не смогли продолжить движение по транспортному объекту. Водителям рекомендовали сохранять спокойствие и следовать предписаниям сотрудников служб безопасности.