Фото: МЧС России

Количество погибших в результате взрыва на АЗС "Нафта-24" в Махачкале увеличилось до 5 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

В телеграм-канале мэрии города призвали местных жителей без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, чтобы не помешать проезду пожарных расчетов и карет скорой помощи.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на МВД Дагестана, на месте происшествия есть большой риск повторных возгораний. Уточняется, что из восьми цистерн взорвались лишь две.

Об инциденте в Махачкале стало известно около 22:00. При этом сначала сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошел в здании автосервиса около торгового центра "Глобус".

Первоначально стало известно о трех погибших и еще нескольких пострадавших в результате происшествия. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности.



Число погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале увеличилось до пяти