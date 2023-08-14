Лесной пожар возник недалеко от курортной части Антальи

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Очередной пожар охватил лесную местность в Анталье недалеко от курортной части региона. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

Отмечается, что возгорание произошло в уезде Манавгат, в 15 километрах от курорта Белек и 20 километрах от Сиде. В настоящее время огонь не угрожает жилым домам и отелям.

Известно, что в тушении возгорания задействованы три вертолета, четыре самолета-амфибии и больше 10 расчетов личного состава спасателей.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в районе турецкого курортного города Кемер выгорело около 180 гектаров леса. Пожар удалось взять под контроль только спустя три дня после его возникновения.



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