15:50Происшествия
Бушующий на юге Турции лесной пожар взят под контроль
Фото: ТАСС/AP Photo/Emrah Gurel
Лесной пожар в районе курортного города Кемер удалось взять под контроль, его распространение остановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы.
"Лесной пожар в Кемере взят под контроль в результате тушения с воздуха и суши. Продолжаем остужать лес", – написал Юмаклы в соцсетях.
Губернатор Антальи Эрсин Языджы также подтвердил, что пожарные остановили огонь после трех дней его распространения.
По информации местных СМИ, на 26 июля в Кемере сгорело около 180 гектаров леса в результате пожара.
Вместе с тем замминистра сельского и лесного хозяйства Турции Вейсель Тирьяки утверждал, что лесной пожар в Кемере не угрожает отелям с туристами и жилым домам. Он отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал, необходимости в эвакуации граждан не наблюдается.
В связи с этим продажи туров в Кемер не уменьшились из-за лесных пожаров. Как заявил вице-президент АТОР Алексан Мкртчян, туристические агентства готовы предложить россиянам и другие курорты Турции, но многие из направляются именно в Кемер.
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