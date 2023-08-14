14 августа, 22:38Происшествия
Три человека погибли при взрыве на автозаправке в Махачкале
Фото: МЧС России
Три человека стали жертвами взрыва на автозаправке "Нафта-24" в Махачкале. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления (ГУ) МЧС РФ по Дагестану.
"По предварительной информации, пострадали 10 человек, из них 3 погибли", – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности. В ликвидации пожара принимают участие два пожарных расчета и 21 единица техники.
Как сообщил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов, помощь пострадавшим на месте ЧП оказывают медики. Он подчеркнул, что ситуация находится на его личном контроле.
Между тем городская администрация сообщает, что спасатели эвакуируют с места происшествия оказавшихся там людей. Решение было принято на фоне угрозы повторного взрыва.
Об инциденте в Махачкале стало известно около 22:00. При этом сначала сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошел в здании автосервиса около торгового центра "Глобус". К месту ЧП незамедлительно отправились экстренные службы города.
Три человека погибли при взрыве на автозаправке в Махачкале
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