Фото: МЧС России

Три человека стали жертвами взрыва на автозаправке "Нафта-24" в Махачкале. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления (ГУ) МЧС РФ по Дагестану.

"По предварительной информации, пострадали 10 человек, из них 3 погибли", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности. В ликвидации пожара принимают участие два пожарных расчета и 21 единица техники.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов, помощь пострадавшим на месте ЧП оказывают медики. Он подчеркнул, что ситуация находится на его личном контроле.

Между тем городская администрация сообщает, что спасатели эвакуируют с места происшествия оказавшихся там людей. Решение было принято на фоне угрозы повторного взрыва.

Об инциденте в Махачкале стало известно около 22:00. При этом сначала сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошел в здании автосервиса около торгового центра "Глобус". К месту ЧП незамедлительно отправились экстренные службы города.



Три человека погибли при взрыве на автозаправке в Махачкале