Более 90 человек получили выплаты после взрыва в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Выплаты от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде получили более 90 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

В ходе совещания обсуждались последствия происшествия на территории Загорского оптико-механического завода, где располагался взорвавшийся склад, а также план их устранения в многоквартирных домах и объектах социальной инфраструктуры.

"В стационаре Сергиево-Посадской больницы на данный момент один пострадавший, начались выплаты пострадавшим. На данный момент выплаты от губернатора Подмосковья получили более 90 человек", – написал Акулов.

Глава городского округа добавил, что допуск на территорию сейчас закрыт. На месте продолжают работать сотрудники Следственного комитета.

Вместе с тем Акулов пояснил, что выплаты назначаются лицам, обратившимся за медпомощью в больницу. Средства от губернатора Подмосковья также получат владельцы пострадавшего в момент взрыва автотранспорта.

Взрыв на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел утром 9 августа. По факту взрыва заведено уголовное дело о нарушении требования промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В результате взрыва пострадали 84 человека. Один человек погиб, еще восемь остаются без вести пропавшими. Директор фирмы, на складе которой произошел взрыв в Сергиевом Посаде, не признал вину.



Выплаты от губернатора МО после взрыва в Сергиевом Посаде получили более 90 человек