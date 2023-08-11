За помощью к врачам после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 84 человека

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Московской области"

За помощью к врачам после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде обратились 84 человека, сообщает администрация Сергиево-Посадского городского округа в телеграм-канале.

"Всего за помощью к врачам обратились 84 человека. Большинство были отпущены домой после оказания первой помощи. Тех, кто находится в больнице, вчера посетили глава округа Дмитрий Акулов, городской прокурор и наместник Лавры", – отмечается в сообщении.

Местные власти добавили, что в настоящее время без вести пропавшими считаются восемь человек. В администрации напомнили, что в результате ЧП одна женщина умерла в больнице от ожогов.

По данным властей, на территории завода завершился разбор завалов после взрыва. Областные подразделения МЧС уже покинули площадку. Однако свою работу на месте ЧП продолжает Следственный комитет. Позже местные специалисты продолжат разбирать груды кирпича и металлоконструкций.

В сообщении уточнили, что все ответы на вопросы даст экспертиза. Следственные действия продолжаются.

Однако в МЧС не подтвердили данные о завершении разбора завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде, передает РИА Новости. В пресс-службе регионального главка ведомства отметили, что работы все еще продолжаются. Кроме того, сейчас на месте ЧП проводятся следственные действия.

О взрыве в Сергиевом Посаде сообщалось утром 9 августа. По информации экстренных служб, его причиной стали нарушения технологического процесса.

Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В Сергиево-Посадском округе в связи со случившимся ввели режим чрезвычайной ситуации.

Накануне в ГСУ СК РФ по Московской области сообщили, что директора компании "Пиро-Росс" задержали в качестве подозреваемого по делу о пожаре на складе в Сергиевом Посаде. Следствие планирует дать оценку законности нахождения пиротехники на складе предприятия.

"Московский патруль": следователи допросили технического директора фирмы "Пиро-Росс"