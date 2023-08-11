Суд арестовал директора фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв

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Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья отправил под стражу технического директора компании "Пиро-росс" Сергея Чанкаева по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", – огласил решение судья.

Как следует из материалов дела, на взорвавшемся складе хранилось порядка 4 тонн пороха, переданных с оборонного завода для утилизации.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Изначально сообщалось, что он имел место на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМС). В экстренных службах между тем уточняли, что взорвался склад с пиротехникой, принадлежащий компании "Пиро-росс".

В результате происшествия пострадали по меньшей мере 84 человека. От полученных ожогов в больнице скончалась одна женщина. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В Сергиево-Посадском округе в связи со случившимся ввели режим чрезвычайной ситуации.

Директора компании "Пиро-Росс" задержали накануне в качестве подозреваемого по делу о взрыве. Следственный комитет позже попросил суд арестовать мужчину.



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