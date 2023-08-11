СК просит арестовать директора фирмы после взрыва на складе в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Сергиево-Посадский суд Московской области поступило ходатайство СК об аресте директора фирмы, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"В суд поступило ходатайство следственного органа об избрании Сергею Чанкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей", – отмечается в сообщении.

Мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. В экстренных службах сообщили, что причиной ЧП стали нарушения технологического процесса.

Подмосковное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В округе ввели режим ЧС.

В ГСУ СК РФ по Московской области добавили, что директора компании "Пиро-Росс" задержали, он является подозреваемым по делу о пожаре на складе в Сергиевом Посаде. Правоохранители дадут оценку законности нахождения пиротехники на складе предприятия.

За помощью к медикам после взрыва обратились 84 человека. Без вести пропавшими считаются восемь человек. Одна женщина умерла в больнице от ожогов.

11 августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве на ЗОМЗ выплатят по 2 миллиона рублей. Он подчеркнул, что в общей сложности при взрыве пострадало 440 квартир и 20 частных домов.

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