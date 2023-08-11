Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Московской области"

Семьям погибших при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде выплатят по 2 миллиона рублей, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Получившим травмы по время ЧП также выплатят компенсацию. По 100 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкие ранения, по 300 тысяч рублей – госпитализированным с переломом, по 500 тысяч рублей – тяжелораненым, попавшим в реанимацию.

В общей сложности при взрыве пострадало 440 квартир и 20 частных домов.

"Где-то взрывной волной выбило окна, двери – самые разные повреждения. Все это мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено", – заявил губернатор.

Также повреждения получили 184 автомобиля. Их владельцы могут написать заявление на имя Воробьева, получить направление в организацию, которая занимается оценкой ущерба, и с этими документами получить компенсацию. Есть возможность переместить некоторые машины только после того, как их осмотрят правоохранители.

Помимо этого, при взрыве пострадали пять объектов инфраструктуры, в том числе две школы и колледж. Воробьев пообещал восстановить их к 1 сентября. В спорткомплексе "Луч" проведут экспертизу и займутся восстановлением.

Повреждения получила и заводская котельная, оставив без горячей воды 12 домов. 11 августа власти подключили их к мобильной котельной. Теперь горячая вода вернулась в дома или появится в них в течение нескольких часов, заключил глава региона.

Воробьев обратился в Следственный комитет с просьбой оперативно ускорить процедуры в рамках уголовного дела.

ЧП в Сергиевом Посаде произошло утром 9 августа. По данным экстренных служб, его причиной стали нарушения технологического процесса.

Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В ГСУ СК РФ по Московской области добавили, что директора компании "Пиро-Росс" задержали, он является подозреваемым по делу о пожаре на складе в Сергиевом Посаде. Правоохранители дадут оценку законности нахождения пиротехники на складе предприятия.

За помощью к медикам после взрыва обратились 84 человека. Без вести пропавшими считаются восемь человек. Одна женщина умерла в больнице от ожогов.

"Московский патруль": следователи допросили технического директора фирмы "Пиро-Росс"