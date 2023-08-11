Директор фирмы, на складе которой произошел взрыв в Сергиевом Посаде, не признал вину

Фото: телеграм-канал SHOT

Технический директор фирмы "Пиро-Росс" Сергей Чанкаев не признал вину в суде, где рассматривается дело о взрыве в Сергиевом Посаде. Уточняется, что ЧП случилось на складе компании.

"Нет, виновным себя не считаю. <...> Идеальных людей не существует, но технических нарушений у нас не было", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, Чанкаев указал на то, что не занимает должность генерального директора фирмы.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Эпицентр происшествия находился на складе с пиротехникой, который прилегал к Загорскому оптико-механическому заводу. В результате ЧП погиб один человек. По последним данным, пострадали 84 человека.

Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В Сергиево-Посадский суд Московской области поступило ходатайство СК об аресте директора фирмы, на складе которой произошел взрыв.

Глава городского округа Дмитрий Акулов уточнил, что более 70 многоквартирных домов потерпели ущерб в виде разбитых окон и иных повреждений после взрыва.



Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 млн рублей