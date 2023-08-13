Завершились поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде

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Поисковые работы в Сергиевом Посаде возле Загорского оптико-механического завода завершены. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Его слова приводит "Интерфакс".

"Поисковые работы на месте взрыва на территории ЗОМЗа завершены", – рассказал Акулов.

При этом следственные действия продолжаются. Сейчас разрабатываются механизмы информирования и поддержки родственников пропавших без вести. Отмечается, что за каждой семьей будет закреплен заместитель главы администрации. Помощью родственников пропавших без вести будут заниматься кураторы в индивидуальном порядке.

Взрыв на арендованном складе пиротехнической продукции на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, случился утром 9 августа. По факту взрыва заведено уголовное дело о нарушении требования промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В результате взрыва пострадали 84 человека. Один человек погиб, еще восемь остаются без вести пропавшими. Директор фирмы, на складе которой произошел взрыв в Сергиевом Посаде, не признал вину.