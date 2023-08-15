В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 13 детей – Минздрав

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество пострадавших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале увеличилось до 56 человек, из них 13 детей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Дагестана.

В ведомстве добавили, что на место происшествия прибыл замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Он посетил пострадавших в местной больнице. Для помощи раненым задействованы все необходимые ресурсы.

Ранее в Минздраве региона сообщили, что согласно предварительным данным при взрыве на АЗС погибли 12 человек, в том числе двое детей. Министр здравоохранения республики Татьяна Беляева держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим.

Об инциденте в Махачкале стало известно 14 августа около 22:00. При этом сначала сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошел в здании автосервиса около торгового центра "Глобус".

Власти Махачкалы предупредили об угрозе повторного взрыва на горящей автозаправке