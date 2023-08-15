Пожар на автозаправке в Махачкале локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание на АЗС в Махачкале, которое произошло после взрыва, локализовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Дагестану.

По последним данным, площадь пожара на автозаправке составляет 500 квадратных метров.

Об инциденте в Махачкале стало известно около 22:00. При этом сначала сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошел в здании автосервиса около торгового центра "Глобус".

По предварительным данным Минздрава республики, в результате произошедшего погибли 12 человек, в том числе двое детей, еще 50 человек получили различные травмы.

Власти Махачкалы предупредили об угрозе повторного взрыва на горящей автозаправке