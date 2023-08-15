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Пожар на автозаправке в Махачкале локализован
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Возгорание на АЗС в Махачкале, которое произошло после взрыва, локализовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Дагестану.
По последним данным, площадь пожара на автозаправке составляет 500 квадратных метров.
Об инциденте в Махачкале стало известно около 22:00. При этом сначала сообщалось, что взрыв с последующим возгоранием произошел в здании автосервиса около торгового центра "Глобус".
По предварительным данным Минздрава республики, в результате произошедшего погибли 12 человек, в том числе двое детей, еще 50 человек получили различные травмы.
Власти Махачкалы предупредили об угрозе повторного взрыва на горящей автозаправке
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