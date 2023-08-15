Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в Махачкале. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления всем тем, кто пострадал при взрыве.

ЧП в Дагестане произошло вечером в понедельник, 14 августа. В автосервисе недалеко от торгового центра "Глобус" произошел взрыв, после чего там начался пожар. Впоследствии пламя перешло на находящуюся рядом АЗС.

По последним данным, жертвами трагедии стали 30 человек, еще более 70 пострадали.

В связи с происшествием Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Правительство Дагестана предоставит семьям погибших по 1 миллиону рублей. 15 августа объявлено в республике днем траура.

Власти Махачкалы предупредили об угрозе повторного взрыва на горящей автозаправке