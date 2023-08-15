Пожар площадью 500 "квадратов" произошел в многоквартирном доме в Красноярске

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Красноярскому краю"

В ночь на 15 августа в Красноярске произошло крупное возгорание на крыше жилого дома № 13 в переулке Маяковского. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В ведомстве сообщили, что из дома самостоятельно эвакуировались 138 человек, в том числе 11 детей. В результате произошедшего никто не пострадал.

В данный момент работа по тушению пожара продолжается.

В региональной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство проверит управляющую компанию "ЖСК" в связи с возгоранием на крыше дома. Предположительно, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Ранее сообщалось о взрыве с последующим возгоранием, который произошел в здании автосервиса около торгового центра "Глобус" в Махачкале. После огонь перекинулся на ближайшую АЗС. По последним данным, в результате произошедшего погибли 27 человек.

До этого стало известно о гибели двух человек при чрезвычайном происшествии (ЧП) на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.