Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 27

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Количество погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале увеличилось до 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф.

Кроме того, число пострадавших выросло с 66 до 75 человек.

Ранее в Минздраве республики сообщали о 12 погибших, среди которых двое детей.

Об инциденте в Махачкале стало известно вечером 14 августа. Взрыв с последующим возгоранием произошел в здании автосервиса около торгового центра "Глобус", после чего огонь перекинулся на ближайшую АЗС.

По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".