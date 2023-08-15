Режим ЧС ввели в районе Дагестана после взрыва на АЗС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Кумторкалинском районе Дагестана после взрыва на АЗС ввели режим чрезвычайной ситуации, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов дал распоряжение главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших при ЧП.

"Мы единый народ, одна семья. Давайте отнесемся к этой трагедии как к своей собственной. Я убедительно прошу вас оказывать всю необходимую помощь родным", – заявил Меликов.

14 августа в Дагестане в автосервисе рядом с торговым центром "Глобус" произошел взрыв. Он спровоцировал пожар в здании, после чего огонь перекинулся на находящуюся рядом АЗС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Согласно последней информации от МЧС России, трагедия унесла жизни 30 человек, еще более 70 получили травмы. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по 1 миллиону рублей.

В связи с ЧП Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при взрыве.

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