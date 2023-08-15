Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей

Фото: МЧС России

Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 миллиону рублей, сообщается в телеграм-канале администрации главы Дагестана Сергея Меликова.



Также тяжело пострадавшим выделят по 400 тысяч рублей, семьям получивших легкие травмы – по 200 тысяч рублей.

В связи с гибелью людей 15 августа объявлено в регионе днем траура. На всей территории приспустят флаги страны и республики, а также флаги муниципальных образований Дагестана. Вместе с этим Меликов дал распоряжение местным властям принять все меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

ЧП в Махачкале произошло вечером в понедельник, 14 августа. Сначала там воспламенился автосервис, после чего огонь перешел на заправку, что стало причиной взрыва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

В результате происшествия погибли 27 человек, из них трое детей. За медицинской помощью обратились 102 человека. Спасатели МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара в Махачкале.

Власти Махачкалы предупредили об угрозе повторного взрыва на горящей автозаправке